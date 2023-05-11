مهرجان رياضي بمشاركة 700 طفل في حمص

حمص-سانا

شارك أكثر من 700 طفل من مختلف مدارس حمص في المهرجان الرياضي الذي أقيم في صالة غزوان أبو زيد الرياضية اليوم، بحضور نحو 4 آلاف من الأطفال والأهالي.

وتضمن المهرجان الذي نظمته قيادة فرع حمص لطلائع البعث فقرات رياضية وفنية منوعة وألعاب تيلي ماتش، حيث بين عضو قيادة منظمة الطلائع رئيس مكتب المسرح والموسيقى المركزي حسام الدرة، أن المهرجان نتاج عام كامل من الأنشطة الرياضية التي كانت تنظم في الوحدات الطليعية، بهدف تلبية متطلبات الأطفال واستخدام أساليب محببة لإدخال الفرح إلى قلوبهم.

أمين فرع حمص لمنظمة الطلائع خالد جنيات ، تحدث عن ضرورة توازي العملية التربوية التعليمية مع إعداد البنية الجسدية القوية للأطفال، والذي يتطلب الاهتمام بالرياضة في مدارسنا، لأنها تمكن الأطفال من تنمية مهاراتهم وتعطيهم الفرصة للاستمتاع بالحياة بشكل أكبر.

ووصف عضو قيادة فرع حمص للطلائع رئيس مكتب الرياضة والمهرجانات فؤاد شيحان المهرجان بالمنوع، عبر ما تضمنه من ألعاب رياضية وتيلي ماتش، لخلق نوع من المنافسة الرياضية الجميلة بين فريقين، وتعزيز روح العمل الجماعي، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوب الاطفال، ومنها (سباق الموانع..شد الحبل.. الكاراتيه..سباق متعرج.. سباق دولاب الحظ..زومبا..سباق النفق..سباق جسر الكرات).

مشرفة المنطقة الطليعية الخامسة المدربة وردة بدران، بينت أنها شاركت بمجموعة من التشكيلات الرياضية، تتجسد فيها الروح الجماعية للفريق.

بدورهم عبر الأطفال لجين الجردي وجنى الزراعي وأحمد غانم عن سعادتهم بالمشاركة في فقرات المهرجان الرياضي المنوع، وما يقدمه لهم من متعة وفائدة.

لارا أحمد

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