190 طالباً لاختبارات المرحلة الثانية من مبادرة تحدي القراءة العربي في حمص

حمص-سانا

تأهل 190 طالباً وطالبة لاختبارات المرحلة الثانية من مبادرة تحدي القراءة العربي بنسختها السابعة للعام 2022-2023، والتي ستقام على مستوى المحافظة الشهر الحالي.

وأوضحت منسقة وزارة التربية لمسابقة تحدي القراءة في حمص يارا حيدر أنه من بين المتأهلين للمرحلة الثانية يوجد ستة من أصحاب الهمم، لافتة إلى أنه يتم حالياً تشكيل لجان تحكيم مختصة تضم موجهاً في اللغة العربية، ومنسقاً في الإرشاد النفسي، وممثلاً عن اتحاد الكتاب العرب، لاختيار أفضل طلاب على مستوى كل محافظة، حيث يجري العمل الآن مع الفرق المتأهلة في مدارس المحافظة لتهيئتها للاختبارات القادمة.

وكانت اختبارات المرحلة الأولى التي أقيمت نهاية الشهر الفائت بمشاركة نحو 10 آلاف طالب وطالبة من حمص، من جميع المراحل التعليمية.

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