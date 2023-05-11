“آخر ليلة.. أول يوم” عرض مسرحي على خشبة المركز الثقافي في مصياف

حماة-سانا

قدمت فرقة صوت المسرحية على خشبة المركز الثقافي في مصياف اليوم عرضها “آخر ليلة.. أول يوم” تأليف جوان جان، وإخراج علي عبد الحميد ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان مصياف المسرحي.

مخرج المسرحية علي عبد الحميد أوضح لمراسلة سانا أن العمل يندرج في الإطار الاجتماعي، حيث يحكي قصة حياة زوجين والصراع بينهما للسيطرة على الآخر وإحساس كل منهما بضياع حلمه نتيجة الزواج على الرغم من الحب الذي يجمعهما.

وبين أن العمل يحمل دعوة للحفاظ على المؤسسة الزوجية وضرورة استثمار درع الحب واللجوء إليه في اللحظات الصعبة والتكاتف لمواجهة مصاعب الحياة.

ولفتت الممثلة آلاء طيبا إلى أنها أدت شخصية منى الحالمة بالشهرة والتميز ككاتبة درامية، تزوجت الدكتور وسام الغارق بانفعالاته وصخبه وغيرته، ومع هاتين الشخصيتين الرئيستين كزوجين نمطيين تتمحور أحداث كل ما يمكن أن يمتد في أقاصيص الكثيرين من الأزواج بمختلف مواقع صراعات الرجل والمرأة.

يشار إلى أن فعاليات المهرجان الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا خلال الفترة من الـ7 إلى الـ 13 من الشهر الجاري تتضمن خلال اليومين القادمين العرض المسرحي شغف امرأة إعداد علي عبد الحميد وإخراج واجب الدرزي.

سهاد حسن

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