التربية ومنظمة (الانترسوس) الإيطالية يبحثان آليات تعزيز التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع مع المدير القطري لمنظمة (الانترسوس) الإيطالية بييترو كابروسو تعزيز التعاون التربوي بين الوزارة والمنظمة والبرامج المنفذة والخطة المستقبلية بما يخدم العملية التربوية والتعليمية.

وأشار الوزير طباع خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم إلى أهمية الاستمرار في تأهيل المدارس وتجهيزها بهدف إعادة الطلاب المنقطعين عن المدرسة إلى مقاعد الدراسة، لافتاً إلى دور الوزارة في تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج الداعمة للعملية التربوية في مديريات التربية المعنية.

ولفت الوزير طباع إلى ضرورة الاستجابة السريعة لتنفيذ متطلبات الاستضافة للتلاميذ والطلاب الوافدين من لبنان والمناطق غير الأمنة لتقديم امتحاناتهم العامة، وأهمية تعميم التجارب الناجحة والممارسات المشتركة بين الوزارة والمنظمة لتكون حافزاً للسير على منوالها من قبل باقي الشركاء مع وزارة التربية، مشدداً على ضرورة متابعة إشراك المجتمع الأهلي وتعزيز دوره في دعم العملية التربوية.

بدوره أكد المدير القطري لمنظمة (الانترسوس) استعداد المنظمة لدعم المشاريع المنفذة مع وزارة التربية في سورية ولا سيما تأهيل المدارس، حيث تم تأمين التمويل اللازم لتأهيل 15 مدرسة في عدد من المحافظات، مشيراً إلى إمكانية مشاركة المجتمع الأهلي في رفد جهود الوزارة والمنظمة.

حضر اللقاء مدير مشروع التعليم بالمنظمة سليم يازجي ومدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة غسان شغري.

رحاب علي

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