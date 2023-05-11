توزيع 2.700 مليون ليتر من المازوت للقطاع الزراعي و197 ألف ليتر لمنشآت الثروة الحيوانية خلال الشهر الماضي بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بلغ إجمالي كميات المازوت الموزعة للمزارعين في محافظة ريف دمشق وفق البطاقة الإلكترونية خلال شهر نيسان الماضي أكثر من 2.700 مليون ليتر، فيما بلغت الكميات الموزعة لمنشآت الثروة الحيوانية التي تشمل المباقر والمداجن والمفاقس من المازوت الصناعي 197 ألف ليتر.

رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة ريف دمشق المهندس معن عبود بين في تصريح لمراسلة سانا أن الكميات الموزعة للمزارعين سلمت للفلاحين عبر لجان المحروقات في المناطق وفق المساحة المزروعة، لافتاً إلى أنه تم تسليم منطقة قطنا 450 ألف ليتر، والحرمون 167450 ليتراً، ودوما 473300 ليتر، والغوطة 278300 ليتر، والزبداني 158896 ليتراً، ويبرود 120 ألف ليتر، والنبك 70 ألف ليتر، والقطيفة 100 ألف ليتر، وقدسيا 29562 ليتراً، والتل 35 ألف ليتر، وحران العواميد 419 ألف ليتر، وداريا 188250 ليتراً، والكسوة 215900 ليتر.

سفيرة إسماعيل

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