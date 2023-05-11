افتتاح مدرسة في مدينة حماة للتعليم الافتراضي

حماة-سانا

افتتحت في مدينة حماة اليوم مدرسة رؤيا الافتراضية في إطار مواكبة التطور التكنولوجي للوصول والتفاعل مع التلاميذ والطلاب من أبناء الوطن في المغترب.

ولفت مدير تربية حماة يحيى منجد في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية المدارس الافتراضية، التي تعد منفذاً وحلقة وصل ما بين التلاميذ والطلاب السوريين في بلاد الاغتراب ومناهج وزارة التربية، لإكسابهم العلوم والمعارف من منظور وطني يجعلهم على ترابط مستمر مع وطنهم الأم سورية.

مديرة المدرسة بينت في تصريح مماثل أن المدرسة تضم قاعات وغرفاً صفية وغرفة اجتماعات وإدارة وكادراً تعليمياً وإدارياً بمختلف الاختصاصات، مشيرة إلى أن انطلاقة العملية التعليمية في المدرسة ستكون مطلع العام الدراسي القادم، وحاليا يجري تسجيل الطلاب الراغبين في الدراسة فيها بعدما تم اعتماد مندوبين لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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