الصحة العالمية تؤكد أن جدري (إم بوكس) لم يعد حالة طوارئ عالمية

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن جدري “إم بوكس” الذي كان يعرف سابقاً بجدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قوله في مؤتمر صحفي على الانترنت: “اجتمعت لجنة الطوارئ لمرض “جدري القردة” وأوصتني بأن تفشي المرض لم يعد يمثل حالة تثير قلقاً دولياً”، مضيفاً: “قبلنا هذه التوصية ونعلن أن مرض جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية”.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في تموز 2022 حالة الطوارئ العالمية، بسبب تفشي مرض جدري القردة.

وظهر هذا المرض للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منها الجدري عام 1968، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحاً جلدياً يشبه الجدري على اليدين والوجه.

وقد أثار المرض قلقاً عالمياً بعد اكتشاف آلاف الحالات المصابة بالفيروس في الكثير من البلدان منذ أوائل أيار 2022 معظمها كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية.

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