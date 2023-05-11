صندوق النقد: تخلف أمريكا عن سداد ديونها له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي

واشنطن-سانا

حذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن تخلف الولايات المتحدة عن تسديد ديونها الناجم عن الاخفاق في رفع سقف ديونها سيكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم صندوق النقد جولي كوزاك قولها: إنه “يتعين على السلطات الأمريكية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأمريكي، بما في ذلك البنوك الإقليمية والتي يمكن أن تظهر في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة”.

وكان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حذر من أن التنمية على مستوى العالم تواجه تحديات ضخمة مثل ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، إضافة إلى مستويات مرتفعة للغاية من الديون تتسبب بتراجع خطير في النمو والاستثمار وخصوصاً في الدول النامية.

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