المقاومة الفلسطينية تستهدف بالصواريخ عمق كيان الاحتلال ومقتل مستوطن جنوب (تل أبيب)

القدس المحتلة-سانا

رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة استهدفت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم بعدد من الصواريخ عمق كيان الاحتلال، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين جنوب (تل أبيب).

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة استهدفت برشقات صاروخية مستوطنة تبعد 35 كم جنوب (تل أبيب)، ما أسفر عن مقتل مستوطن، وإصابة 7 كما استهدفت بعدد من الصواريخ مستوطنات أخرى في الأراضي المحتلة عام 1948 وشمال قطاع غزة وشرقه.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية خلال اليومين الماضيين (تل أبيب) ومستوطنات عدة للاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1948 ومحيط القطاع بأكثر من 550 صاروخاً، ما أسفر عن إصابة 32 مستوطناً.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر أمس الأول إلى 28 شهيداً بينهم ستة أطفال، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 86بينهم 21 طفلاً.

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