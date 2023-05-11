المؤتمر السنوي الأربعون للجمعية السورية لأطباء العين.. تبادل للخبرات والجديد في طب العيون

دمشق-سانا

بهدف تطوير الخبرات والارتقاء إلى المستويات العالمية في تشخيص وتدبير الأمراض العينية المختلفة انطلق اليوم المؤتمر السنوي الأربعون للجمعية السورية لأطباء العين، وذلك في فندق الشيراتون بدمشق.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر لغاية الـ 13 من الشهر الجاري عدد كبير من الاختصاصيين في طب العيون وجراحتها، بالإضافة الى المشاركات الخارجية من مصر ولبنان واليمن وباكستان والكويت وروسيا وبريطانيا والبرازيل منها عبر الانترنت.

وأوضح وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في كلمة أهمية المؤتمر في فتح مجالات واسعة لتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار والتعرف على الجديد في طب العيون من حيث البحوث الحديثة وتطور أساليب الممارسة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على واقع المهنة.

وأشار الدكتور الغباش إلى أن عدد الخدمات العينية المقدمة في مشافي وزارة الصحة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى ما يقارب 20 ألف خدمة عينية منها عمليات جراحية وتصوير عين وقياس ضغط وليزر وخدمات عديدة أُخرى وذلك فضلاً عن تقديم العديد من المراكز الصحية للخدمات المتعلقة بطب العيون.

رئيس الجمعية الدكتور رامز طواشي أوضح أن المؤتمر يتضمن أكثر من مئة محاضرة وجلسة علمية بمختلف اختصاصات طب العيون، لافتاً إلى أهمية وجود مشاركات خارجية لتبادل الخبرات.

عضو مجلس الجمعية الدكتور أنس الجرد أشار إلى أن محاضرتيه تتضمنان شرحاً عن آلية زرع العدسات والقرنية وقدرة المريض على التعايش معها، مبيناً أن سورية باتت من الدول المتطورة في هذا المجال.

الاختصاصية بأمراض العين وجراحتها الدكتورة نهى فيومي أوضحت أن جلسات الزرق للأطباء المقيمين تتناول مواضيع ليزرية وجراحية حول المرض والاختلاطات، لافتة إلى أن مرض الزرق هو المسبب الأول للعمى عالمياً ويمكن تجنبه عن طريق فحص ضغط العين الروتيني والتوعية حول المرض.

ومن مصر أستاذ طب وجراحة العيون في القصر العيني الدكتور أحمد مصطفى عبد الرحمن أشار إلى أن محاضراته تخص مرض الزرق، فيما لفتت الأستاذ المساعد لالتهاب القزحي في جامعة الإسكندرية الدكتورة إيمان عبد اللطيف إلى أن التهاب القزح من الأمراض الخطيرة التي إذا حصل فيها خطأ في التشخيص أو العلاج يؤدي إلى فقدان النظر لذلك من المهم الاطلاع على مستجدات هذا المرض وطرق تدبيره والتعرف على خطورة التأخر في العلاج.

ومن لبنان بين الاختصاصي في طب العيون وجراحتها الدكتور أسامة جباعي أهمية المؤتمرات كونها تظهر التقدم العلمي وتبادل الخبرات الطبية.

ويرافق المؤتمر معرض طبي يتضمن أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتعلقة بأمراض العين وجراحتها، إضافة إلى منتجات عدد من شركات الصناعات الدوائية.

راما رشيدي وبشرى برهوم

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