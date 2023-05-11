اللجنة الزراعية باللاذقية تقر خطة إدارة مصادر مياه الري خلال فصل الصيف

اللاذقية-سانا

أقرت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة اللاذقية خطة عملها خلال موسم الصيف، وإدارة مصادر المياه لأغراض الري في ضوء تخزين السدود الحالي، مع تشكيل لجان في مناطق المحافظة لتنظيم الإنتاج الزراعي وتفعيل عملها، ولجان الري للإشراف على عمل شبكات الري.

واستعرض الاجتماع الواقع المائي وحجم التخزين في السدود بالمحافظة الذي بلغ نحو 67 بالمئة، وتقييم احتياجات الري للأراضي الزراعية والإمكانية التي يوفرها حجم تخزين كل سد لفتح دورات ري، والاستعدادات لمواجهة موسم الحرائق، والإجراءات المطلوبة لتنسيق جهود كل القطاعات الحكومية والأهلية لهذه الغاية.

وخلال الاجتماع أكد المهندس عامر هلال محافظ اللاذقية على تقديم كل التسهيلات الممكنة لتنفيذ الخطة لتحقيق نتائج للمزارعين وفق الإمكانات المتاحة، منوهاً بإنجاز صيانة نفق عين البيضا وإدخاله في الخدمة قبل موسم الري، ولا سيما أنه يروي حوالي 6 آلاف هكتار.

من جهته أبدى قائد الشرطة اللواء عبدو كرم استعداد الوحدات الشرطية ومديري المناطق والنواحي لتقديم كل التعاون المطلوب، من خلال اللجان الزراعية في المناطق لإنجاح تطبيق الخطة الزراعية وتوجهاتها.

ولفت مدير الزراعة المهندس باسم دوبا إلى وجود عدة مناطق سيكون فيها نقص بمياه الري، حيث تم التأكيد على ضرورة الابتعاد عن الزراعات التي تكون احتياجاتها المائية عالية، إلا في حال وجود مصدر مائي خاص ومناسب لها.

من جهته أوضح مدير الموارد المائية المهندس فراس حيدر أنه بسبب نقص حجم التخزين سيتم إجراء دورتين أو ثلاث دورات ري في بعض السدود لهذا الصيف فقط، ولا سيما سدود الثورة وبللوران والسفرقية، منوهاً بالتسهيلات الحكومية التي تم إقرارها مؤخراً من خلال ترخيص حفر آبار في المحافظة، بموجب اشتراطات معينة مع الحصول على قروض من المصرف الزراعي لهذه الغاية.

بسام الإبراهيم

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