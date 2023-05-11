إقرار نظام الحوافز في الشركة السورية للنفط

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام الحوافز في الشركة السورية للنفط التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية.

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته وزارة التنمية الإدارية اليوم على صفحتها الرسمية على تلغرام أن الشركة السورية للنفط تعد من الشركات النموذجية ومن أضخم الشركات عمالة، حيث يبلغ عدد عمالها 8000 عامل.

وبينت اللجنة أن النظام التحفيزي الخاص بالشركة يشمل كل أنواع الحوافز الإنتاجية حفر الآبار وإنتاج النفط والغاز_والمادية_صيانة المعدات النفطية المتعلقة بالحفارات ووحدات الضخ السطحية وجميع مستلزمات العمل.

وحسب البيان توزعت الأنشطة على كل الأنشطة الواردة بالمرسوم رقم 252 بدءاً من الأنشطة الإنتاجية وأنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة الكهرباء والصناعة، إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والأنشطة التعليمية.

وكانت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت أقرت اليوم أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة هي رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية ووزارة النفط والثروة المعدنية الإدارة المركزية _ووزارة الاتصالات والتقانة والجهات العامة التابعة لها _الإدارة المركزية _الهيئة العامة للاستشعار عن بعد_الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية _الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات والجهاز المركزي للرقابة المالية.

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