وزير الدفاع البريطاني يقر بأن بلاده زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

لندن-سانا

أقر وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن بلاده زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز “ستورم شادو”، حيث يأتي ذلك في سياق الدعم العسكري الغربي لكييف، بهدف تأجيج الأزمة فيها.

ونقل موقع ار تي عن والاس قوله في بيان أدلى به في مجلس العموم البريطاني اليوم: “اتخذنا أنا ورئيس الوزراء ريشي سوناك قراراً بتسليم أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا ويمكنني تأكيد ذلك اليوم”.

بدورها قالت شبكة سي ان ان الأمريكية في وقت سابق اليوم: إن بريطانيا نقلت صواريخ بعيدة المدى من طراز ستورم شادو لأوكرانيا.

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد أن روسيا تقف موقفاً سلبياً للغاية من توريد الصواريخ بعيدة المدى إلى كييف وقال: إن ذلك سيتطلب رداً كافياً من الجيش الروسي الذي سيتخذ قرارات عسكرية مناسبة.

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