تنديداً بجريمة اغتيال الأسير الفلسطيني خضر عدنان.. فلسطيني ينفذ اعتصاماً أمام مقراللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق

دمشق-سانا

نفذ اليوم الفلسطيني أحمد جبريل فارس جبريل اعتصاماً أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق، تنديداً بالاعتداءات الصهيونية على سورية

وفلسطين وبجريمة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الأسير الفلسطيني خضر عدنان في معتقل الرملة،بعد إضرابه عن الطعام لمدة 87 يوماً.

وفي تصريح لـ سانا: أوضح جبريل أن الاعتصام سيستمر للساعة السابعة من مساء اليوم،فيما سيستمر الإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة،موضحاً أن الهدف من الاعتصام المطالبة بجثمان الشهيد عدنان،وإجراء تحقيق دولي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونهم.

ودعا جبريل في وثيقة سلمها لمقر الصليب الأحمر الدولي بدمشق جمعيات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي إلى عدم السكوت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني،معتبراً أن عدم إدانتهم لهذه الجرائم هي مشاركة بالجريمة.

يشار إلى أن الأسير الفلسطيني خضر عدنان الذي اعتقل في شباط الماضي ومنذ ذلك الوقت خاض إضراباً عن الطعام، رفضاً لاعتقاله ولجرائم الاحتلال الإسرائيلي،ومع تدهور صحته الشديد وجراء رفض الاحتلال الإفراج عنه أو تقديم المتابعة الطبية الضرورية له ارتقى شهيداً فجرالثاني من الشهر الجاري.

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