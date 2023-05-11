شركة توليد كهرباء بانياس تجري صيانة دورية للمحطة الحرارية

طرطوس-سانا

أنجزت الشركة العامة لتوليد الكهرباء في بانياس أعمال صيانة المجموعة الغازية الأولى في محطة التوليد، فيما بدأت أعمال صيانة المجموعة الغازية الثانية.

وأوضح مدير الشركة المهندس قصي ديبة في تصريح لمراسل سانا أن المجموعة الغازية الأولى جاهزة، ويتم إقلاعها في حال توفر الغاز بينما تشمل أعمال صيانة المجموعة الثانية الكشف على الضاغط والعنفة والأجزاء الثابتة والدوارة وإجراء الإصلاحات وتبديل ما يلزم، مشيراً إلى أن مجمل أعمال الصيانة للمجموعة يتم بخبرات وطنية ومحلية من قبل كوادر الشركة وستتم إعادتها إلى الخدمة عند الانتهاء من أعمال الصيانة.

وبين ديبة أن مشروع التوسع في محطة توليد بانياس يتألف من مجموعتين غازيتين تعملان بحمولة متاحة قدرها بين 130 و150 ميغا واط حسب الظروف الجوية على الغاز الطبيعي، إضافة إلى المازوت وتتم عمليات الصيانة حسب تعليمات الشركة الإيطالية المصنعة بشكل منتظم وفق ساعات العمل المكافئة.

وكانت كوادر الشركة بدأت منذ مطلع الشهر الماضي أعمال صيانة المجموعة الثالثة من المحطة الحرارية التي تتألف من أربع مجموعات لإعادتها إلى الحمولة المتاحة بعد تدني عمل المجموعة إلى 60 ميغا واط، حيث إن إعادتها إلى الخدمة تزيد من رفع الطاقة الكهربائية المنتجة للمحطة.

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