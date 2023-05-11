­مديرية ثقافة الحسكة تعلن عن إجراء مسابقة أدبية

الحسكة-سانا

أعلنت مديرية الثقافة في محافظة الحسكة عن إجراء الدورة الثالثة لمسابقة (آقور الأدبية) دورة الشاعر الراحل جاك صبري شماس.

وبين مدير الثقافة عبد الرحمن السيد في تصريح لمراسل سانا أن الدورة الثالثة للمسابقة خصصت في مجال الشعر، وتمت تسميتها باسم الشاعر الكبير الراحل جاك صبري شماس تقديراً لمسيرة أدبه وشعره العريقة.

وأوضح أن المديرية وضعت عدداً من الشروط للراغبين بالتقدم، منها أن تكون القصيدة لم يسبق نشرها في دورية أو كتاب وتقبل جميع أنواع الشعر (تفعيلة- نثر- عمودي) وتترك للمتسابق حرية الموضوع الذي يختاره على أن يكون المتسابق من أبناء محافظة الحسكة أو من المقيمين فيها، وألا يكون عضواً في اتحاد الكتاب العرب.

ودعا مدير الثقافة الراغبين بالتقدم لتسليم القصيدة المشاركة على ثلاث نسخ ضمن مغلف كبير، ويرفق معه مغلف آخر يحتوي اسم المتسابق ورقم هاتفه وعنوان القصيدة وصورة عن البطاقة الشخصية، وتسلم الأعمال المشاركة إلى ديوان مديرية الثقافة بالحسكة أو ديوان المركز الثقافي العربي بالقامشلي باليد أو عبر البريد الإلكتروني للمديرية.

وأوضح أن استقبال طلبات المشاركين يبدأ اعتبارا من يوم الأحد 14-5-2023 ولغاية يوم الخميس 1-6-2023 .

نزار حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc