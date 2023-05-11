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غرام الذهب عيار 21 يرتفع 15 ألف ليرة

2023-05-11

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 15 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم أمس، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 500 ألف ليرة وشراء بـ 499 ألف ليرة سورية، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 428571 ليرة وشراء بـ 427571 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 18 مليوناً و585 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 4 ملايين و250 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، ووزعت أرقام هواتف للشكاوى 0112248005 و0112230766.

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