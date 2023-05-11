زراعة السويداء: خطة لإنتاج 223 ألف غرسة أشجار مثمرة

السويداء-سانا

اعتمدت مديرية الزراعة في السويداء خطة لإنتاج 223 ألف غرسة أشجار مثمرة، بغية تأمينها للمزارعين للموسم المقبل بأسعار مخفضة عن السوق.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمديرية المهندس أكرم سراي الدين في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه يتم حالياً توفير الخدمات اللازمة للغراس الموضوعة بالخطة من ري وسماد وتعشيب، ضمن مركزي كوم الحصى ونبع عرى مع متابعتها باستمرار لإنتاجها وفق المواصفات الفنية المطلوبة، بما يخدم التوسع بالمساحات المزروعة وزيادة الإنتاج الزراعي.

وأضاف: إن الغراس الجاري تجهيزها حالياً تشمل الزيتون والتفاح والإجاص والكرز والدراق والخوخ والمشمش واللوز والجارنك والوردة الشامية والكرمة المجذرة والفستق الحلبي والتين والرمان والمحلب والتوت والجوز.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء باعت نحو 121 ألف غرسة أشجار مثمرة للمزارعين خلال الموسم الحالي.

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