طقس اليوم.. الجو ربيعي حار بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي خماسيني مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق الغربية ليلاً، وسديمياً مغبراً على أغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 65 كيلومتراً في الساعة وأحياناً تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض غداً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات، ويبقى الجو ربيعياً حاراً نسبياً وغائماً جزئياً بشكل عام مع احتمال هطل زخات من المطر على بعض المناطق الشمالية والجزيرة والقلمون مع نشاط على سرعة الرياح المثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت دمشق 35 /18 31 /14 25 /11 القنيطرة 28 /16 24 /12 20 /9 درعا 35 /18 32 /14 25 /11 السويداء 32 /17 29 /12 22 /10 حمص 35 /16 31 /13 22 /12 حماة 37 /18 32 /15 24 /14 الحسكة 35 /19 35 /18 31 /17 اللاذقية 29 /16 27 /15 24 /15 طرطوس 28 / 17 27 / 16 24 / 16 حلب 35 / 18 31 / 15 24 / 14 إدلب 33 / 18 29 / 15 23 / 14 دير الزور 38 / 2 38 / 20 32 / 19 الرقة 37 /19 36 /18 29 /17

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