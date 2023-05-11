الدفاع الأرمينية تعلن إصابة اثنين من جنودها بقصف أذربيجاني

يريفان-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية إصابة اثنين من جنودها جراء قيام القوات الأذربيجانية بقصف مواقع للجيش الأرميني على اتجاه قرية سوتك بإقليم جيغاركونيك الحدودي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة تاس: “في الساعة السادسة صباح اليوم أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية نيران المدفعية وقذائف الهاون على مواقع أرمينية في اتجاه سوتك، ما أسفر عن إصابة جنديين”.

ونفت الوزارة مزاعم وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار مساء أمس باتجاه مواقع أذربيجانية، ما أدى إلى إصابة جندي أذربيجاني.

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