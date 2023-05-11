إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقل آخرون في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح، فيما اعتقلت اثنين آخرين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة شابين بجروح، كما اعتقلت أربعة آخرين، وقامت بتكسير عدد من السيارات.

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