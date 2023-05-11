زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب جزر تونغا

ويلينغتون-سانا

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وذكر المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية أن الزلزال وقع على بعد نحو مئة كيلومتر عن جزيرة نيواتوبوتابو البركانية المعزولة، وعلى عمق 120 كيلومتراً.

وأشار المعهد إلى أن الزلزال لم يؤد إلى خطر حدوث تسونامي، كما لم يعلن عن سقوط ضحايا أو تسجيل أضرار.

وتقع تونغا وساموا في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية ما يؤدي إلى نشاط زلزالي متكرر.

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