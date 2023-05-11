طيران الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تجدد استهداف (تل أبيب)

القدس المحتلة-سانا

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثاني، وشن طيرانه غارات جديدة مساء اليوم على مناطق عدة فيه.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على حي الشجاعية في مدينة غزة وعلى مدينة رفح جنوب القطاع وبلدة بيت حانون شماله، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين وإلحاق أضرار جسيمة في البنى التحتية.

وردا على العدوان المتواصل جددت المقاومة الفلسطينية استهداف “تل أبيب” ومستوطنات عدة للاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1948 ومحيط القطاع بعشرات الصواريخ، ما أدى إلى إصابة أربعة مستوطنين بعد استهدافها في وقت سابق بنحو 270 صاروخا ما أسفر عن إصابة خمسة مستوطنين.

واستشهد سبعة فلسطينيين اليوم ليرتفع عدد الشهداء إلى 22 منذ بداية العدوان فجر أمس، بينهم قياديون في حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وستة أطفال وأربع سيدات، إضافة إلى إصابة 64 آخرين.