مؤسسة (لمة أمل) تكرم 40 شاباً وشابة من ذوي الإعاقة في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

احتفلت اليوم مؤسسة (لمة أمل) بذوي الإعاقة الحائزين شهادة الصف السادس وشهادة محو الأمية، بالتعاون مع مديرية تعليم الكبار ومديرية ثقافة دمشق، وذلك في المركز الثقافي العربي بـ أبو رمانة.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم عن الإنجازات التي قامت بها المؤسسة خلال العام الماضي في مختلف المجالات التي تعمل عليها مع ذوي الإعاقة، تلاه عزف مقطوعة موسيقية على آلة الأورغ.

وكرمت المؤسسة المتطوعات اللواتي يعملن معها و40 شاباً وشابة من ذوي الإعاقة الذين حصلوا على الشهادات.

وأشارت مديرة المؤسسة رحاب الخجا إلى أنهم كل عام يمنحون من يتخطى اختباري الصف السادس ومحو الأمية شهاداتهم في احتفال تشجيعاً لهم وتقديراً لتعب أهاليهم.

وأشارت إلى جهود المتطوعات في المؤسسة والمدربين الذين يقيمون دورات تدريبية مجانية للأطفال وأهاليهم مثل دورات الحرف اليدوية التي يكتسب فيها الطفل مهارة والأهل مهنة تفيدهم في زيادة الدخل.

وأوضح مدرب الحرف اليدوية عدنان تنبكجي أن قدرة الأطفال على تعلم الحرف مميزة ولديهم أفكار جميلة، كما أن بعضهم أصبح قادراً على إنتاج أعمال خاصة بهم وتسويقها على الإنترنت.

كنانة اسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc