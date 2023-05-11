أمسية غنائية موسيقية في ختام فعاليات مهرجان سلطان باشا الأطرش الثقافي الثامن بالسويداء

السويداء-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان سلطان باشا الأطرش الثقافي الثامن بأمسية غنائية موسيقية أحياها نخبة من طلاب معهد فريد الأطرش للموسيقا على خشبة قصر الثقافة بالسويداء بإشراف الفنان معين نفاع.

وتضمنت الأمسية باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الطربية والتراثية وعزفاً منفرداً على البيانو لعدد من طلبة المعهد المتميزين حيث تخلل الحفل تكريم عدد من الجهات الداعمة للمهرجان.

وأشارت مديرة الثقافة بالسويداء ليلى أبو فخر خلال كلمة إلى أن فعاليات المهرجان أصبحت تقليداً سنوياً تقديراً لبطولات المجاهد سلطان باشا الأطرش ورفاقه المجاهدين على امتداد مساحة الوطن وتذكيراً بقيمهم الوطنية وتأكيداً على أن الشعب السوري صامد ومتجذر في أرضه رغم كل المحاولات للنيل من رسالته الحضارية معبرة عن الشكر والتقدير لكل الجهات التي شاركت في المهرجان ولجمهور السويداء.

وكان قصر الثقافة احتضن ضمن فعاليات اليوم الأخير للمهرجان محاضرة بعنوان بوصلة التفكير في شخصية سلطان الأطرش قدم خلالها الدكتور غسان أبو ترابي قراءة تشكيلية وتشريحية نفسية وفنية لخطوط وتعابير الوجه في علم الدلالة والرمز السيميائي وتطبيق علم النفس السلوكي في دراسة لشخصية المجاهد الكبير، وما تميز به من خصال ومواقف وأفعال كقائد وطني مقاوم ضد المستعمر رفض المساومة على المبادئ الوطنية الأصيلة التي دافع عنها مع رفاقه المجاهدين.

وتضمنت فعاليات المهرجان على مدى ثلاثة أيام معارض فنية وتوثيقية وندوات تاريخية وفكرية وتراثية وأمسيات شعرية وقصصية وفنية وموسيقية تتوزع بين المراكز والنوافذ الثقافية في كل من السويداء وشهبا وصلخد والكفر والمزرعة والقريا.

سهيل حاطوم

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