غنوا معنا… فعالية موسيقية الأولى من نوعها لفريق مدى الثقافي

حمص-سانا

أطلق فريق مدى الثقافي اليوم أولى حلقات الفعالية الفنية “غنوا معنا” التي تعتمد على التشارك بين العازفين المحترفين والجمهور الذي بدوره يساهم بالغناء معهم على وقع الألحان، حيث يتم اختيار الأغاني المناسبة ذات الذائقة الفنية العالية.

الفعالية التي أقيمت على خشبة مسرح قاعة سامي الدروبي بثقافي حمص أحياها الفنان عازف الكمان فادي تمور وعازف الإيقاع زاهر عنتر بحضور جمهور كبير من الفنانين وأعضاء فريق مدى والمهتمين بالشأن الموسيقي والثقافي بحمص.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين رئيس فريق مدى الثقافي بحمص المهندس رامز الحسين أن الهدف من الفعالية هو التأكيد على مبدأ الثقافة التفاعلية والتشاركية، حيث يكون الجمهور شريكاً أساسياً في العمل الثقافي، حين يقدم له كل ما هو جميل وجيد من الأغاني والموسيقا.

وأوضح الحسين أن هذا النوع من النشاطات يؤكد فكرة أن المتعة هي جزء أساسي في العمل الثقافي ويجب أخذه بعين الاعتبار كعامل مهم لنجاح العمل.

بدوره أشار عازف الكمان الفنان فادي تمور إلى أن الأمسية اليوم هي أول فعالية تفاعلية على مستوى سورية تركت مساحة كبيرة للجمهور ليعبر عن محبته للأغاني الراقية التي لها أثرها في قلوب مستميعها على مر الزمن.

ولفت تمور إلى أن الأمسية تضمنت أغاني طربية قديمة لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة وأغاني العمالقة فيروز وملحم بركات ووديع الصافي، وكان تفاعل الجمهور مع العزف كبير ولافتاً.

ومن الحضور أشارت نهلة كدر إلى أن الفعالية أعادت الحضور إلى الأصالة التي تعبر عن هويتنا وانتمائنا الثقافي، فيما أشار المهندس عفيف رحال إلى أنه بالرغم من كل الآلام نحن بحاجة لطاقة فرح نؤكد من خلالها أننا أبناء الحياة ونستحق أن نعيشها بكل تفاصيلها.

يذكر أن الفنان فادي تمور عازف كمان منذ أكثر من 37 عام وشارك بعدة مهرجانات على مستوى العالم وعمل مع كبار النجوم العرب.

لارا أحمد

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