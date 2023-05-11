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مقتل ستة جنود في هجوم إرهابي غرب مالي

2023-05-10

باماكو-سانا

قتل ستة جنود وأصيب تسعة آخرون في هجوم إرهابي استهدف قوة للجيش المالي قرب العاصمة باماكو غرب البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في شرطة العاصمة قوله في تصريح: إن “الجنود تعرضوا لكمين غادر في المنطقة القريبة من بلدة بادالا قرب كيتا على مسافة حوالي 130 كيلو متراً من العاصمة”، دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

بدوره أكد مسؤول محلي حصيلة القتلى والجرحى من الجنود، مؤكداً أن قوة الجيش ردت على الهجوم وأوقعت عدة قتلى بين الإرهابيين.

وتشهد مالي منذ عام 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لتنظيمي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيين تنشط في منطقة المثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.

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