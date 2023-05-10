مباحثات سورية إيرانية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة خلال (المؤتمر الدولي لهندسة النظام العالمي الجديد) في طهران

طهران-سانا

عُقد في طهران اليوم المؤتمر الدولي لهندسة النظام العالمي الجديد بمشاركة 37 دولة ومثـــَّـل سورية في المؤتمر وفد عسكري رفيع المستوى برئاسة العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة الذي ألقى كلمة نقل في مستهلها تحية ومحبة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد والشعب السوري إلى القيادة الإيرانية والقوات المسلحة والشعب الإيراني الصديق.

وأكد العماد إبراهيم في كلمته أن الحرب على سورية شكلت نقطة التحول في تغيير النظام الدولي والذي ما كان ليصبح واقعاً لولا الصمود السوري، مشيراً إلى أن انتصار سورية هو المنطلق الحقيقي لرسم معالم النظام العالمي الجديد الذي تنتفي معه أحادية التفرد والهيمنة.

ودعا العماد إبراهيم الأصدقاء والحلفاء وجميع الدول التي ترفض الهيمنة الأمريكية إلى التعاون في شتى المجالات لنكون قادرين على امتلاك القوة التي ندافع بها عن حقوقنا.

وفي ختام كلمته توجه العماد رئيس هيئة الأركان بالشكر إلى الأشقاء والأصدقاء الذين يقفون إلى جانب سورية ولاسيما إيران التي تستضيف هذا المؤتمر.

وكان في استقبال العماد إبراهيم لدى وصوله اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية حيث عُزِفَ النشيدان الوطنيان للبلدين الصديقين ثم استعرض العماد مع اللواء باقري حرس الشرف.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة لمناقشة العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين الجيشين الصديقين حيث شددا على أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات كافة، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما عقد العماد إبراهيم جلسة مباحثات مع العميد محمد رضا آشتياني وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، تناولت أبرز المتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتم التأكيد على وحدة المواقف الراسخة للبلدين الصديقين تجاه القضايا المصيرية والحقوق العادلة لشعوب المنطقة.

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