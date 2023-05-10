التنظيم العمراني القديم لمدينة تدمر.. محاضرة الدكتور خليل المقداد باتحاد كتاب حمص

حمص-سانا

حظيت مدينة تدمر الأثرية باهتمام الباحثين والمستشرقين الذين أدهشتهم هندستها المعمارية بدقتها وبراعة من بناها ونظمها، وهو ما سلط الضوء عليه الباحث التاريخي الدكتور خليل المقداد في محاضرة استضافها اتحاد كتاب حمص بعنوان “التنظيم العمراني القديم لمدينة تدمر”.

وأوضح المقداد أن تدمر تتمتع بأهمية عمرانية كبيرة دل عليها التنظيم العمراني حيث لا تزال الشوارع والأعمدة والأسواق والحمامات والمدافن واللوحات الفسيفسائية والجدارية شاهدة على حضارة تدمر العريقة والتي جعلت منها في الألف الأول قبل الميلاد من أجمل مدن الشرق، ومركزاً إستراتيجياً ما دفع الغزاة المتعاقبين من فرس ورومان وغيرهم للطمع في السيطرة عليها.

وعرّج المحاضر على أهم ما يميز مدينة تدمر من الناحية السكنية والمجتمعية بفضل الطقوس الاجتماعية والدينية التي تتمتع بها وما يدل عليها من المعابد واللوحات الجدارية في أروقة وشوارع ومدافن المدينة التي تجسد المفاهيم الأيديولوجية فيها وقد اقتبستها منها الحضارات المتلاحقة.

حضر المحاضرة أعضاء اتحاد الكتاب وجمهور من المهتمين.

والدكتور المقداد كاتب وباحث ميداني في جذور حضارات البحر المتوسط ويحمل إجازة في الآداب-قسم التاريخ من جامعة دمشق ودبلوم دراسات عليا في المعهد العالي للدراسات الإسلامية من القاهرة ودكتوراه في الآثار من جامعة السوربون، وله عدد كبير من المؤلفات والأبحاث العلمية.

حنان سويد

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