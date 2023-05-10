خمسة مشاريع ترميم وتأهيل في مدينة بصرى الشام

درعا-سانا

أوضح رئيس دائرة آثار بصرى علاء أحمد الصلاح أن المديرية العامة للآثار والمتاحف باشرت منذ أربع سنوات بوضع المشاريع والدراسات لإعادة البنية الأثرية لمدينة بصرى الأثرية إلى ما كانت عليه قبل الحرب الإرهابية على سورية.

وبين في تصريح لمراسل سانا أنه تم الانتهاء من ترميم الجانب الغربي لجسم القلعة الذي تهدم ويسمى “البدنة”، وهو يربط بين البرجين الخامس والسادس للقلعة، كذلك تم الانتهاء من ترميم المسرح والخندق المحيط بالقلعة بعد الاعتداءات التي تعرضت لها.

وأشار إلى أن المديرية الآن في طور إعادة بناء معبد كليبة “سرير بنت الملك” المتهدم، بعد أن قامت بترقيم وتحديد حجارته كما كانت، مضيفاً إن ترميم مدرسة أبي الفداء التي كانت إحدى المنارات الثقافية في بصرى بات في مراحله الاخيرة.

يذكر أن كل هذه الأعمال والمشاريع تتم بجهود وخبرات وطنية مختصة بالتعاون مع منظمة اليونسكو العالمية.

رضوان الراضي

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