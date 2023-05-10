الزلازل وآثارها على المباني… ضمن محاضرة في حمص

حمص-سانا

تناولت المحاضرة التي أقامها الملتقى الثقافي اليسوعي في دير الآباء اليسوعين بمدينة حمص الزلازل وآثارها على المباني والمنشآت والتشققات وأنواعها وآلية التقييم الفني لها.

وفي تصريح لـ سانا ذكر المحاضر المهندس فادي ادريخ أن الهدف من المحاضرة هو التوعية بالزلازل وكيفية التصرف أثناء حدوثها وتأهيل المهندسين ليصبحوا قادرين على تصميم أبنية مقاومة لها وتعريفهم بمواصفات الأبنية المقاومة والتي تكون فيها الأبنية مصممة بشكل يحافظ على توازنها من الداخل والخارج.

وتطرق المحاضر المهندس علي الحسن لأنواع التشققات الإنشائية وغير الإنشائية التي تحدث في الأبنية نتيجة التعرض للكوارث الطبيعية والحروب وتأثيرها على سلامة الأبنية، وإلى كيفية التعامل معها وطرق إعادة تأهيلها.

فيما تركزت مداخلات الحضور على ضرورة وضع خطة عمل وطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية في مجال أعمال البناء والتشييد الإنشائي للمرحلة المقبلة ضمن قواعد وأسس، وتفعيل إجراءات الكشف على المباني والتحقق من وجود معايير السلامة في المباني.

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