شهيد فلسطيني سابع في اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن رامي حمدان 16 عاماً استشهد متأثراً بإصابته بشظايا صاروخ للاحتلال استهدف منزل عائلته في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وباستشهاد حمدان يرتفع عدد شهداء اليوم الثاني من عدوان الاحتلال إلى سبعة وإلى 22 شهيداً منذ بداية العدوان فجر أمس، بينهم قياديون في حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وستة أطفال وأربع سيدات وإصابة 64 آخرين وإلحاق دمار كبير بالبنية التحتية.

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