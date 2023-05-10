السلطات السويسرية تطالب قرية (برينز) بالإخلاء لاحتمال سقوط مليوني متر مكعب من صخور جبال الألب

جنيف-سانا

طالبت السلطات في شرق سويسرا سكان قرية “برينز” بالإخلاء بحلول يوم الجمعة المقبل، إثر تحذيرات خبراء الجيولوجيا من احتمال سقوط مليوني متر مكعب من صخور جبال الألب خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها: إنه “سيتعين على سكان القرية المغادرة بحلول يوم الجمعة، ولكن بإمكانهم العودة في وقت لاحق اعتماداً على مستوى الخطورة”.

وأشار مسؤولون محليون إلى أن “الجبل والصخور الموجودة عليه تتحرك منذ العصر الجليدي الأخير إلا أن القياسات أشارت إلى تسارع قوي فوق مساحة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، وأن نحو مليوني متر مكعب من المواد الصخرية ستنهار أو تنزلق خلال 7 إلى 24 يوماً القادمة”.

وعلى مدى القرن الماضي تحركت القرية نفسها بضعة سنتيمترات سنوياً، لكن الحركة تسارعت على مدار العشرين عاماً الماضية، وكان الانهيار الأرضي يتحرك حوالي متر واحد في السنة، فيما حذرت المسوحات الجيولوجية من أن الوضع بات أكثر خطورة.

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