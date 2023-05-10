دور مراكز المعطيات في التحول الرقمي… في ورشة للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية

دمشق-سانا

التزاماً باستراتيجية التحول الرقمي في سورية، واستنادا إلى المتطلبات المتزايدة تقنياً وبرمجياً لعملية التحول، نظمت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية اليوم ورشة عمل تعريفية بعنوان “دور مراكز المعطيات في التحول الرقمي”، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

وناقش المشاركون من مديري أقسام ومسؤولي المعلوماتية في العديد من الجهات العامة والخاصة في سورية خلال جلستين، موضوعات أمن البيانات وتوطينها في عصر التحول الرقمي، وأبرز التحديات التي تواجه توطين البيانات ومتطلباتها تقنياً وبرمجياً.

رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المهندس محمد حسان النجار، أوضح أن الورشة تهدف إلى التعريف بمركز المعطيات في الجمعية “ترست” الذي يعد الأحدث في سورية، حيث تم إنشاؤه وفق المعايير العالمية الناظمة لتصميم وتنفيذ مثل هذه المراكز، وذلك من أجل تقديم خدمات الاستضافة الإلكترونية والحوسبة السحابية بمختلف أشكالها للمؤسسات الحكومية والخاصة، ومساعدتها في أتمتة أعمالها ومواكبة عمليات التحول الرقمي حول العالم، بما يندرج ضمن أهداف الجمعية، ودورها المهم والجوهري في عملية التطوير والتحديث المطلوب في المراحل الراهنة والمستقبلية.

بدوره مدير عام المركز في الجمعية المهندس لؤي قزاز قدم عرضاً تعريفياً بالمركز بين فيه مواصفاته والخدمات التي سيقدمها في ظل التحول الرقمي والعوائق التي تواجهها الشركات في هذا الشأن، مؤكداً ضرورة بناء علاقة استراتيجية متينة مع القطاعين العام والخاص في مجال الأعمال الرقمية كونها متاحة للجميع وتتمتع بموثوقية عالية وبمرونة تقديم الخدمات وطرحها.

أحمد باسل الخشة عضو مجلس الإدارة في الجمعية ونائب رئيس الجامعة العربية الدولية، أشار إلى أهمية الأمن السيبراني، وما يقدمه المركز من خدمات في هذا المجال، مبيناً خطورة الجرائم الإلكترونية والخسائر التي تتسبب بها وقال: “حسب الدراسات ستصل هذه الخسائر في عام 2025 حتى 10.5 تريليونات دولار، ما يستدعي من الشركات أخذ احتياطاتها الكاملةبهذا الشأن”.

الدكتور محمد جنيدي عضو مجلس إدارة الجمعية والمشرف على ملف المركز كمختص بأمن المعلومات وأمن الشبكات تحدث عن الحلول الأمنية التي تبقي بيانات المركز والزبائن بأمان، مع الحرص على الاستمرارية في العمل من خلال حفظ احتياطي للبيانات عبر منظومات احتياطية تعمل عند تعطل المنظومات.

يشار إلى أن مركز المعطيات “ترست” يعتبر أول مركز معطيات في سورية تم تصميمه وتنفيذه وفق المستوى الثالث، وهو مخصص لتقديم خدمات الاستضافة الإلكترونية للمؤسسات والأفراد، بمساحة مخصصة للتجهيزات 425 متراً مربعاً، تستوعب 120 خزانة مع توفير حماية فيزيائية للمركز وأنظمة عالية لأمن البيانات.

نور يوسف

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