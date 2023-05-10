افتتاح مراكز جديدة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في درعا

درعا-سانا

أعلنت مديرية تربية درعا عن افتتاح مراكز امتحانية جديدة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في عدة مدن وبلدات في المحافظة.

وبين رئيس دائرة الامتحانات في مديرية تربية درعا المهندس أحمد جاموس في تصريح لـ سانا أنه سيتم افتتاح ثلاثة مراكز جديدة لامتحانات التعليم الأساسي في بلدات طفس والحارة وكفرشمس، وثلاثة مراكز أخرى للثانوية العامة في مدن بصرى الشام والشيخ مسكين وإنخل، بهدف الوصول لأكبر شريحة من الطلاب وتخفيف الأعباء عنهم.

من جانبه أوضح مشرف المجمع الإداري في بصرى رضوان محمود أن افتتاح مراكز امتحانية في بصرى جاء بعد التجربة الناجحة العام الماضي لامتحانات التعليم الأساسي، لافتاً إلى الدور المهم لمجلس المدينة والمجتمع المحلي الذي أثمر عن تجهيز كل المراكز الامتحانية بكل المستلزمات من إعادة تأهيل وترميم النوافذ والأبواب وأسوار المدارس، وتأمين أربع سيارات خاصة لنقل المراقبين، وسيارة إسعاف بكامل تجهيزاتها، وكادر طبي طيلة فترة الامتحان، وصهريج مياه لتأمين المراكز بمياه الشرب.

وذكر أن البطاقات الامتحانية سيبدأ توزيعها اعتباراً من الـ 21 من الشهر الحالي.

رضوان الراضي

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