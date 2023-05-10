فقرات منوعة في المهرجان الفني السنوي في السويداء

السويداء-سانا

فقرات فنية ومسرحية ورياضية متنوعة قدمها عشرات الأطفال واليافعين، ضمن المهرجان الفني السنوي الذي تنظمه دائرة المسرح المدرسي والأنشطة الفنية في مديرية التربية بالسويداء.

وتضمنت الفعاليات التي احتضنها مسرح مديرية التربية تقديم فقرات فنون شعبية تنوعت بين فقرات غنائية راقصة وطنية وفلكلورية بالزي التقليدي، إلى جانب رقصات باليه، إضافة إلى فقرات رياضية إيقاعية، وأخرى مسرحية وموسيقية وشعرية بمشاركة أكثر من 50 طفلاً ويافعاً.

ورافق المهرجان افتتاح معرض للفنون الجميلة يستمر ثلاثة أيام في الصالة الخارجية للمسرح، تضمن نتاج أعمال التلاميذ والطلاب من مختلف المراحل التعليمية، وتنوعت بين الرسم والأعمال والمشغولات اليدوية متعددة الموضوعات والأساليب، من مجسمات بأسلاك معدنية وكرتون وأقمشة، وأقنعة ونقش نافر، وكولاج، ورسم مائي، وتوالف بيئية حولها الأطفال إلى أعمال فنية.

وأوضح رئيس دائرة المسرح المدرسي والأنشطة الفنية بمديرية التربية بالسويداء نورس الملحم في تصريح لـ سانا أن المهرجان يمثل نتاج أنشطة الدائرة بمختلف المجالات على مدار عام، والتي تهدف إلى بناء شخصية الطفل واليافع وغرس القيم الإيجابية البناءة ضمن مناخ تربوي صحي وصحيح، من خلال اكتشاف وتنمية وصقل مواهبهم جنباً إلى جنب تحصيلهم الدراسي.

بدورها نوهت المشرفة الإدارية والفنية لقسم المسرح بوزارة التربية ريم شالاتي بتميز وجمالية ما تم عرضه خلال فقرات المهرجان، وما تحمله من حالة تجدد، ولا سيما مع دخول الرقص التعبيري ضمن الفنون الشعبية، وظهور المونودراما والكوميديا اللافتة في العروض المسرحية.

ولفتت إلى أن المهرجان يمثل فرصة ليختبر الطفل نفسه أمام الجمهور، بما يعزز من قوة شخصيته وثقته بنفسه وقدرته على التعبير عن مواهبه وإمكاناته، والتناغم في الأداء ضمن العمل الجماعي.

وأوضح عدد من الأطفال المشاركين ضمن المهرجان أهمية هذه الفعاليات لإبراز وتنمية مواهبهم وأعمالهم، بينما عبر عدد من الحضور عن جمالية ما تم تقديمه من عروض متنوعة تعكس المواهب المتميزة والتدريب الواضح في توجيهها، لإخراج عروض تستحق المتابعة.

ريم الفارس

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