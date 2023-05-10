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مصرع 10 أشخاص جراء انهيار أرضي شرق الكونغو

2023-05-10

كنشاسا-سانا

لقي 10 أشخاص مصرعهم اليوم جراء الأمطار الغزيرة وانهيار أرضي بإقليم لوبيرو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت رويترز عن آلان كيواوا المسؤول العسكري في لوبيرو قوله: إن هطول الأمطار الغزيرة تسبب بحدوث انهيار أرضي في قرية على سفح تل بمنطقة فوفي لاك، ما أدى إلى دفن الضحايا أثناء نومهم، مشيراً إلى أنه لا تزال الجثث تحت الأنقاض حتى الآن، وأن رجال الإنقاذ يعملون على انتشالها.

وقال خبراء في المناخ تابعون للأمم المتحدة: إن الفقر والبنية التحتية المتداعية يجعلان هذه المجتمعات أكثر عرضة لظواهر تطرف الطقس، مثل الأمطار الغزيرة التي يكثر هطولها، وتزداد شدتها في أفريقيا بسبب التغير المناخي.

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