القوات العراقية تقبض على إرهابي في العاصمة بغداد

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في بغداد.

ونقلت وكالة “واع” عن بيان لجهاز المخابرات الوطني أن الجهاز تمكن من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” قام بنشر إصدارات للتنظيم الإرهابي، وصدرت بحقه مذكرة قبض وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة فنية دقيقة، ومن خلال كمين محكم تم تنفيذه في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق في وقت سابق اليوم عن القضاء على 105 إرهابيين في عدد من مناطق البلاد منذ بدء العام الحالي.

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