برلمان أطفال حمص يناقش عدداً من القضايا التي تهم الأطفال في المحافظة

حمص-سانا

ناقش برلمان الأطفال في حمص قضايا تتصل بالواقع المعيشي والخدمي لأبناء المحافظة، وضرورة تأمين احتياجاتهم الأساسية، خلال جلسته على مسرح دار الثقافة بمشاركة 365 طفلاً وطفلة، وبحضور عدد من المعنيين الذين أجابوا عن تساؤلات الأطفال كل حسب اختصاصه.

وطالب الأطفال بضرورة الاهتمام بدرس المعلوماتية وتزويد المدارس بالمواد اللازمة له والطاقة الشمسية، وتوفير المعدات الرياضية في المدارس، وتفعيل الأندية الصيفية، ومكافحة ظاهرة التسول واستخدام الأطفال فيها، والنظر بموضوع دمج ذوي الإعاقة في المدارس وتوفير أماكن آمنة للعب في المنتزهات.

وبينت عضو قيادة منظمة طلائع البعث رئيسة مكتب الثقافة نعمة شدود أنه يتم تشكيل لجان متابعة لمطالب الأطفال في البرلمان، ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه بعد.

من جهته مدير تربية حمص وليد المرعي أكد أن كل مدرسة تأخذ بطولة رياضية سيتم تزويدها بالمعدات الرياضية، لافتاً إلى الأخذ بعين الاعتبار أهمية مادة المعلوماتية في المدارس وتوفير المعدات اللازمة لها، بالرغم من جميع الصعوبات.

وتحدثت عضو قيادة فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي هالة الأتاسي عن الاهتمام الخاص الذي يقدم لأسر الشهداء وذويهم بحمص.

لارا أحمد

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