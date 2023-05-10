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البيان: تكليف نواب وزراء الخارجية الأربعة لإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين سورية وتركيا

2023-05-10

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