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البيان: المطالبة بزيادة المساعدة الدولية لسورية لصالح إعادة الإعمار في البلاد والمساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

2023-05-10

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