البيان: المطالبة بزيادة المساعدة الدولية لسورية لصالح إعادة الإعمار في البلاد والمساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية سورية وروسيا وتركيا وإيران: التأكيد على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية ومكافحة الإرهاب
2023-05-10
الصين: عودة سورية إلى الجامعة العربية تتوافق مع تطلعات شعوب المنطقة
2023-05-10
بدء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا في موسكو
2023-05-10
المقداد خلال الاجتماع الرباعي في موسكو: من دون إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية لن نصل إلى أي نتيجة
2023-05-10
عبد اللهيان: سورية حكومة وشعباً جزء أساسي من حقيقة المنطقة
2023-05-10
السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية
2023-05-09
الوفد السوري المشارك في الاجتماع الرباعي يصل إلى موسكو
2023-05-09
محليات
صحة حماة تعلن عن حاجتها للتعاقد مع عدد من العاملين بصفة مؤقتة
2023-05-10
محافظة حلب تصدر الجدول الأول بأسماء المتضررين أثناء كارثة الزلزال
2023-05-10
قطع التيار الكهربائي عن مدينة دير الزور يوم الجمعة القادم لدواعي الصيانة
2023-05-10
مركز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء بحلب… دورات تدريبية للاستجابة الطارئة لما بعد الزلزال
2023-05-10
إطلاق المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية السوري
2023-05-10
المباشرة بتعزيل مجرى الفرع الصغير لنهر الفرات بمدينة دير الزور
2023-05-10
فقرات فنية ورياضية خلال فعالية لطلاب معهد الحرية بدمشق
2023-05-10
رياضة
بمشاركة واسعة.. اختتام بطولة الجمهورية بالقوة البدنية
2023-05-10
مع قرب انتهاء العام الدراسي… الإعداد لموسم رياضي متنوع في النادي الرياضي بمدينة الشباب
2023-05-10
الاتحاد أهلي حلب يتغلب على الجيش في دوري كرة السلة للرجال
2023-05-10
تعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
2023-05-09
الجيش والوحدة يتعادلان في ختام الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-05-09
غداً.. ديربي ميلانو بنكهة أوروبية بين إي سي ميلان وإنتر ميلان
2023-05-09
ايفرتون يفوز بخماسية على برايتون في الدوري الإنكليزي
2023-05-08
اقتصاد
460 مليون ليرة قيمة واردات مديرية المخابر المركزية لمرفأ طرطوس
2023-05-10
6135 هكتاراً المساحة النهائية المزروعة بمحصول القطن في الحسكة
2023-05-10
الذهب يرتفع 15 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-05-10
تصدير 6255 طناً العام الماضي.. القبار يوفر دخلاً إضافياً لأبناء الريف
2023-05-10
أكثر من 850 مليون ليرة مبيعات شركة الصوف والسجاد بحماة خلال أربعة أشهر
2023-05-10
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الألماني في نيسان الماضي
2023-05-10
التجارة الداخلية تجري معايرة لقبابين فرع إكثار البذار بدرعا قبل موسم تسويق الحبوب
2023-05-10
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يتلقى دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في قمة الجامعة العربية القادمة
بدء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا في موسكو
المقداد خلال الاجتماع الرباعي في موسكو: من دون إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية لن نصل إلى أي نتيجة
المركز الوطني للزلازل: رصد 8 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أجواء ربيعية حارة نسبياً وسديمية في المناطق الشرقية والبادية
سورية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
البيان: المطالبة بزيادة المساعدة الدولية لسورية لصالح إعادة الإعمار في البلاد والمساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم
2023-05-10
2023-05-10
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