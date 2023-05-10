 شركة (ترانسنفت) الروسية تعلن عن تعرض خط أنابيب النفط (دروجبا) لهجوم إرهابي أوكراني

موسكو-سانا

أعلنت شركة ترانسنفت الروسية عن تعرض خط أنابيب النفط (دروجبا) لهجوم إرهابي أوكراني، وأنه لم يصب أحد نتيجة لذلك.

وقال المتحدث باسم الشركة إيغور ديمين حسب وكالة نوفوستي: “كانت هناك صباح اليوم محاولة لارتكاب عمل إرهابي استهدف منظومة خط أنابيب النفط (دروجبا) في محطة تحميل بريانسك”، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار، ولا يزال الخط يعمل بشكل طبيعي.

يشار إلى أن خط نقل النفط (دروجبا) يبدأ في ألميتيفسك ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين الشمالي عبر أراضي بيلاروس في اتجاه بولندا والجنوبي عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

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