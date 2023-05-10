صحة حماة تعلن عن حاجتها للتعاقد مع عدد من العاملين بصفة مؤقتة

حماة-سانا

أعلنت مديرية صحة حماة عن حاجتها للتعاقد مع عدد من العاملين بصفة مؤقتة لصالح مركز البرداء واللاشمانيا لتنفيذ حملة رش منزلي ضد نواقل اللاشمانيا في عدد من مناطق المحافظة.

وأوضح مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة لمراسل سانا أنه يتوجب أن يكون عمر المتقدم فوق 18 سنة، وأن يكون قوي البنية وخالياً من الأمراض، مبيناً أنه يتم تقديم الأوراق الثبوتية والطلبات إلى مركز حي النصر الصحي اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى الـ 15 من الجاري.

ولفت عابورة إلى أنه سيتم إخضاع المتقدمين لفحص اختبار وقبول أولي ثم يخضعون بعد النجاح لدورة تثقيفية حول مرض اللاشمانيا وطرق مكافحته، مشيراً إلى أن حملة الرش المنزلي ضد نواقل المرض ستنطلق مطلع الشهر المقبل في المناطق الموبوءة بالمرض.

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