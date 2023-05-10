الصين: عودة سورية إلى الجامعة العربية تتوافق مع تطلعات شعوب المنطقة

بكين-سانا

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن عودة سورية إلى الجامعة العربية تتوافق مع تطلعات شعوب المنطقة العربية، فيما دعت واشنطن إلى احترام إرادة شعوب المنطقة العربية وعدم التدخل في شؤونها.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون قوله اليوم: إنه من الضروري أن تتوقف واشنطن عن محاولات تقويض عملية الحوار والمصالحة لدول المنطقة، وكذلك التوقف عن محاولة تقسيمها من خلال خلق التناقضات.

وأضاف وانغ: إن على الجانب الأمريكي احترام إرادة شعوب الشرق الأوسط، والكف عن ممارسة الدبلوماسية القسرية، مشيراً إلى أن شعوب المنطقة بالذات يجب أن تقرر شؤون هذه المنطقة بشكل مستقل.

وأوضح وانغ أن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية تتوافق مع تطلعات شعوب العالم العربي، وستساعد الدول العربية على تعزيز وحدتها، كما ستسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة العربية.

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