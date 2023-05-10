لقاء شعري في ثقافي القامشلي يركز على معنى الشهادة

الحسكة-سانا

نظمت مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية لقاء شعرياً في المركز الثقافي العربي في مدينة القامشلي، شارك فيه سبعة شعراء من المدينة وريفها.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية صفصاف الخابور أحمد الحسين في تصريح لمراسلة سانا أن الجمعية نظمت اللقاء احتفاءً بالشهادة وتمجيداً للشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن وهم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، لافتاً إلى أننا جميعاً ننحني أمام الشهداء وأمام عطائهم.

بدورها أشارت رئيسة المركز الثقافي العربي بالقامشلي فائزة القادري إلى أن القصائد الوجدانية تنوعت بمضامينها التي تحدثت عن معنى الشهادة وعظمة الشهداء الأبرار وحب الوطن، وهموم المجتمع التي تواجهنا جميعاً وقسوة الحياة.

يذكر أن الشعراء المشاركين هم فائزة القادري ويسار الحبيب ويوسف عبد الأحد وحواس العلي وفرج الحسين وعلي جمعة الكعود وعبد السلام العبوسي.

نوف الضمن

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