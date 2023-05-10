المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات الاحتلال بعشرات الصواريخ

القدس المحتلة-سانا

رداً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر المتواصل لليوم الثاني استهدفت المقاومة الفلسطينية اليوم بعشرات الصواريخ مستوطنات عدة للاحتلال في محيط القطاع، وفي الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة استهدفت بـ26 صاروخاً مستوطنات الاحتلال في محيط القطاع وعسقلان في الأراضي المحتلة 1948.

واستشهد 16 فلسطينياً، بينهم ثلاثة قياديين في حركة الجهاد الإسلامي وأربعة أطفال وأربع سيدات، وأصيب أكثر من 20 جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ فجر أمس على القطاع.