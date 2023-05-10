مع قرب انتهاء العام الدراسي… الإعداد لموسم رياضي متنوع في النادي الرياضي بمدينة الشباب

دمشق-سانا

مع اقتراب انتهاء العام الدراسي، بدأ النادي الرياضي بمدينة الشباب بدمشق الإعداد لموسم صيفي متميز يعد بالكثير من المتعة لعشاق الرياضة ومواهبها في مختلف الألعاب.

الأول من الشهر القادم سيكون موعداً لانطلاق المدارس الصيفية الرياضية وفقاً لمدير النادي مازن بدير الذي قال في تصريح لـ سانا: “أعددنا بشكل جيد لفترة الصيف من خلال استقطاب المدربين الأكفاء في ألعاب كرة القدم والسلة والريشة الطائرة والسباحة وألعاب القوة، ومنها الكيك بوكسينغ والمواي تاي والتايكوندو والايكيدو والفروسية”.

ولفت بدير إلى أن الهدف من المدارس الصيفية ليس فقط ممارسة الهوايات الرياضية المفضلة بل تنمية المهارات الكامنة لدى الأطفال وتوجيههم نحو ممارسة اللعبة التي تتناسب وإمكاناتهم البدنية، وذلك ضمن خطة شاملة بإشراف طبي ورياضي.

وأشار بدير إلى أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية وخصوصا في ظل الرغبة الكبيرة لدى الكثيرين في الانضمام للمدارس الصيفية قبل انطلاق الموسم ولاسيما مع الإضافات الجديدة كالموسيقا والرسم وتمارين الحساب الذهني بغية تطوير الجانب الإبداعي كما الرياضة.

وتحظى مدينة الشباب بموقع متميز في دمشق جعلها تستقطب العديد من الفئات العمرية، ولا سيما بعد أن تم التوسع بالألعاب الرياضية وبرامجها التدريبية.

هناء صقور

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