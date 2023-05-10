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الأمن الروسي يحبط مخططاً أوكرانيا لاغتيال مسؤول في شرطة زابوروجيه

2023-05-10

موسكو-سانا

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية اليوم إحباط محاولة اغتيال لمسؤول في شرطة مقاطعة زابوروجيه، تقف وراءها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

ونقل موقع (آر تي) عن الهيئة قولها في بيان: “إنه خلال إجراءات بحث تم القبض على مواطن أوكراني يبلغ من العمر 31 عاماً من ذوي السوابق الجنائية، وصل إلى مقاطعة زابوروجيه لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية بتوجيه من إدارة الاستخبارات المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية”.

وأوضح البيان أن مهمة العميل الأوكراني تتمثل في تصفية مسؤولين حكوميين وأمنيين في المنطقة، مشيراً إلى أنه “أبدى مقاومة مسلحة لدى محاولة اعتقاله، لكن عناصر من القوات الخاصة للأمن الروسي تمكنوا من نزع سلاحه، وخلال عملية تفتيش في مكان إقامته تم العثور على مكونات لصنع عبوة ناسفة”.

وأوضح البيان أنه تم رفع قضية جنائية بحق المخرب بموجب مادة “التحضير لتنفيذ عمل إرهابي”.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي أعلنت في الـ 3 من الشهر الحالي إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية في شبه جزيرة القرم، والتي خططت لها أجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية.

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