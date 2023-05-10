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لافروف: الولايات المتحدة تواصل نهب ثروات سورية ودعم الميليشيات الانفصالية فيها… و لابد من عودة سيطرة الدولة السورية على كل أراضيها وضمان أمن الحدود

2023-05-10

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