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لافروف: ندعو لرفع العقوبات غير الشرعية عن سورية وتقديم المساعدات الإنسانية بعيداً عن أي تسييس وخاصة في أعقاب كارثة الزلزال

2023-05-10

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مراسلة سانا: وزير الصحة الدكتور حسن الغباش يفتتح المركز التخصصي للعلاج الفيزيائي بعد إعادة تأهيله في حي جب الجندلي بحمص

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