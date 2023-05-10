لافروف: ندعو لرفع العقوبات غير الشرعية عن سورية وتقديم المساعدات الإنسانية بعيداً عن أي تسييس وخاصة في أعقاب كارثة الزلزال

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بدء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا في موسكو
2023-05-10
اجتماع بين الوفدين السوري والإيراني على هامش الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا
2023-05-10
عبد اللهيان: سورية حكومة وشعباً جزء أساسي من حقيقة المنطقة
2023-05-10
السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية
2023-05-09
الوفد السوري المشارك في الاجتماع الرباعي يصل إلى موسكو
2023-05-09
السعودية ترحب باستئناف مشاركة سورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية
2023-05-09
وزير الأشغال والإسكان يبحث مع السفيرين البيلاروسي والجزائري علاقات التعاون
2023-05-09
محليات
الداخلية: إصابة ضابط وأربعة عناصر في انفجار سيارة بقسم شرطة برزة بدمشق
2023-05-10
المركز الوطني للزلازل: رصد 8 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-05-10
التعليم العالي: المنح الدراسية اليابانية مخصصة لمرحلة الدراسات العليا
2023-05-10
أجواء ربيعية حارة نسبياً وسديمية في المناطق الشرقية والبادية
2023-05-10
إخماد حريق في مشغل خياطة بشارع الحمرا في دمشق
2023-05-09
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع مفوضية اللاجئين
2023-05-09
احتفالية لأبناء وبنات الشهداء بمناسبة الـ 6 من أيار وذكرى الانتصار في الحرب الوطنية الروسية العظمى
2023-05-09
رياضة
تعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
2023-05-09
الجيش والوحدة يتعادلان في ختام الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-05-09
غداً.. ديربي ميلانو بنكهة أوروبية بين إي سي ميلان وإنتر ميلان
2023-05-09
ايفرتون يفوز بخماسية على برايتون في الدوري الإنكليزي
2023-05-08
فولهام يفوز بخماسية على ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي
2023-05-08
ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
2023-05-08
الفتوة وجبلة يتعادلان في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-05-08
اقتصاد
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الألماني في نيسان الماضي
2023-05-10
التجارة الداخلية تجري معايرة لقبابين فرع إكثار البذار بدرعا قبل موسم تسويق الحبوب
2023-05-10
ارتفاع مبيعات مركبات الطاقة الجديدة الصينية
2023-05-10
استقرار أسعار الذهب
2023-05-10
بمشاركة نحو 150 شركة .. انطلاق سلسلة معارض سورية التخصصية الخميس القادم
2023-05-09
الهطولات الأخيرة حسنت نموه.. توقعات بإنتاج 52 ألف طن من القمح المروي و1598 طناً بعلاً في ريف دمشق
2023-05-09
تراجع الأسهم الأوروبية بفعل ضعف أرباح الشركات
2023-05-09
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بدء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا في موسكو
المركز الوطني للزلازل: رصد 8 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
اجتماع بين الوفدين السوري والإيراني على هامش الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا
أجواء ربيعية حارة نسبياً وسديمية في المناطق الشرقية والبادية
سورية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
لافروف: ندعو لرفع العقوبات غير الشرعية عن سورية وتقديم المساعدات الإنسانية بعيداً عن أي تسييس وخاصة في أعقاب كارثة الزلزال
2023-05-10
2023-05-10
najwa
سابق
لافروف في مستهل الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا: بناء على جهود مشتركة ولقاءات على مستوى وزراء الدفاع ونواب وزراء الخارجية وصلنا إلى مسارات للتوصل إلى اجتماع اليوم ونرجو أن تسهم محادثاتنا بوضع خارطة طريق لإعادة العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها
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بدء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا في موسكو
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